Снимали накануне пожара? Какие слухи ходят о сгоревшем ресторане во Владивостоке

Ресторан сгорел дотла. Фото: Татьяна КЛАНОВЕЦ

Новостное поле вокруг ресторана Zuma, который сгорел в ночь на 7 декабря, обросло определенной порцией слух. Среди них были и сообщения местных СМИ, согласно которым Туристско-информационный центр Приморья совместно с бренд-шефом Егором Анисимовым снимали на кухне ресторана шоу. На опубликованных кадрах зал был пустой. Некоторые сочли, именно команда видеомейкеров и повар могли стать теми, кто последними находились в заведении.

В ТИЦ Приморья корреспонденту «КП» эту информацию не подтвердили. Ролик для проекта центра действительно создавали в стенах заведения, но утром 6 декабря, задолго до старта ночного пожара.

– Это лишь домыслы. Съемки завершили в 11 или 11:30. <...> Zuma – один из наших главных и ценных партнеров. <...> Надеемся, что она возродится из пепла как птица-феникс, – сказал Виталий Станиславчук, руководитель департамента программ и аналитики ТИЦ Приморского края.

Напомним, «Комсомольская правда – Владивосток» подробно писала о пожаре. Более того, мы рассказывали, каково было сотрудникам во время ЧП в интервью с персоналом.

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