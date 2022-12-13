Дворец спорта «Юность» во Владивостоке открыл свои двери после ремонта

Работы провела компания «Строй-Сити». Фото: Анастасия КОТЛЯРОВА/администрация Владивостока

Во вторник, 13 декабря, юные жители из Владивостока впервые после капитального ремонта потолка во Дворце спорта «Юность» посетили зал с бассейном. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.

В управлении по работе с муниципальными учреждениями образования поделились, что бассейн работает без каких-либо изменения в прежнем режиме. По окончании ремонта в зале провели генеральную уборку, сооружение наполнили водой, запустили процесс фильтрации и только после этого возобновили работу помещения.

Сотрудники управления добавили, что специалисты проводили лабораторные исследования воды, чтобы проверить содержание хлора, санитарно-химических и микробиологических показателей. Какие-либо нарушения не обнаружены, поэтому бассейн возобновляет занятия по расписанию.

После ремонта специалисты проверили качество воды. Фото: Анастасия КОТЛЯРОВА/администрация Владивостока

Напомним, что в этом году Дворец спорта ремонтировали к Международным спортивным играм «Дети Азии», однако у здания протекла кровля, поэтому ему потребовалось повторное обновление. Проблему под свой контроль взяла администрация Владивостока, за процессом работ также следила государственная инспекция строительного надзора.

Бассейн будет работать по расписанию. Фото: Анастасия КОТЛЯРОВА/администрация Владивостока

Аукцион по поиску компании-подрядчика, которая займется ремонтом, стартовал в сентябре. В октябре ООО «Строй-Сити» приступило к восстановлению потолка. Кстати, рабочие также починили металлоконструкции над 25-метровым бассейном и сделали освещение.

Здесь не только починили потолок, но и установили освещение. Фото: Анастасия КОТЛЯРОВА/администрация Владивостока

А пока специалисты занимались реконструкцией зала, юные спортсмены занимались в бассейне спорткомплекса «Олимпиец» и школы № 82.

До открытия ребята занимались в бассейне спорткомплекса «Олимпиец» и школы № 82. Фото: Анастасия КОТЛЯРОВА/администрация Владивостока

В приморской столице приводят в порядок не только здания, но и общественные места. Жителей города пригласили на проектный семинар, чтобы обсудить благоустройство сопки Орлиное Гнездо. Состоится встреча 14 декабря, в библиотеке «Бук».

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