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НовостиВладивосток13 декабря 2022 8:56

Дворец спорта «Юность» во Владивостоке открыл свои двери после ремонта

Юные жители города могут вновь посещать зал с бассейном
Анастасия АЛЯМКИНА
Работы провела компания «Строй-Сити».

Работы провела компания «Строй-Сити».

Фото: Анастасия КОТЛЯРОВА/администрация Владивостока

Во вторник, 13 декабря, юные жители из Владивостока впервые после капитального ремонта потолка во Дворце спорта «Юность» посетили зал с бассейном. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.

В управлении по работе с муниципальными учреждениями образования поделились, что бассейн работает без каких-либо изменения в прежнем режиме. По окончании ремонта в зале провели генеральную уборку, сооружение наполнили водой, запустили процесс фильтрации и только после этого возобновили работу помещения.

Сотрудники управления добавили, что специалисты проводили лабораторные исследования воды, чтобы проверить содержание хлора, санитарно-химических и микробиологических показателей. Какие-либо нарушения не обнаружены, поэтому бассейн возобновляет занятия по расписанию.

После ремонта специалисты проверили качество воды.

После ремонта специалисты проверили качество воды.

Фото: Анастасия КОТЛЯРОВА/администрация Владивостока

Напомним, что в этом году Дворец спорта ремонтировали к Международным спортивным играм «Дети Азии», однако у здания протекла кровля, поэтому ему потребовалось повторное обновление. Проблему под свой контроль взяла администрация Владивостока, за процессом работ также следила государственная инспекция строительного надзора.

Бассейн будет работать по расписанию.

Бассейн будет работать по расписанию.

Фото: Анастасия КОТЛЯРОВА/администрация Владивостока

Аукцион по поиску компании-подрядчика, которая займется ремонтом, стартовал в сентябре. В октябре ООО «Строй-Сити» приступило к восстановлению потолка. Кстати, рабочие также починили металлоконструкции над 25-метровым бассейном и сделали освещение.

Здесь не только починили потолок, но и установили освещение.

Здесь не только починили потолок, но и установили освещение.

Фото: Анастасия КОТЛЯРОВА/администрация Владивостока

А пока специалисты занимались реконструкцией зала, юные спортсмены занимались в бассейне спорткомплекса «Олимпиец» и школы № 82.

До открытия ребята занимались в бассейне спорткомплекса «Олимпиец» и школы № 82.

До открытия ребята занимались в бассейне спорткомплекса «Олимпиец» и школы № 82.

Фото: Анастасия КОТЛЯРОВА/администрация Владивостока

В приморской столице приводят в порядок не только здания, но и общественные места. Жителей города пригласили на проектный семинар, чтобы обсудить благоустройство сопки Орлиное Гнездо. Состоится встреча 14 декабря, в библиотеке «Бук».

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