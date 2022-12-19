Из-за пожара в частном доме в Уссурийске погибли два человека

Загорелось жилое здание на улице Красина. Фото: ГУ МЧС России по Приморскому краю

Ночью 19 декабря в Уссурийске загорелся жилой дом. Два человека погибли, специалистам предстоит установить их личности. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС по краю.

По информации представителей ведомства, тревожный звонок о пожаре поступил в 3:17. Спасателям сообщили, что на улице Красина полыхает частный дом. Через девять минут специалисты уже приехали к зданию, к этому моменту огонь полностью поглотил его. В помещении нашли два безжизненных тела, их личности устанавливают.

Пламя уничтожило около 90 квадратных метров дома. Причину возгорания выясняют дознаватели МЧС и сотрудники краевого следственного комитета. Тушили огонь десять человек с помощью двух пожарных машин.

Подобная трагедия ранее произошла в Пограничном районе. Огонь уничтожил крышу и веранду пятиквартирного дома, а также забрал жизни двух приморцев.

Напомним, что ночью 17 декабря клубы черного дыма напугали жителей Владивостока. Оказалось, загорелся склад на улице Карьерная. Огонь бушевал всю ночь, полностью ликвидировали его лишь 18 декабря в 10 утра.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Директор Zuma во Владивостоке рассказала про судьбоносное решение о ресторане

Эфир радио «Комсомольская правда» посетила Мария Иноземцева (подробнее)

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Готовимся к Новому году. Как сберечь драгоценное время и деньги, отправляя подарки?

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp)

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.