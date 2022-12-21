Почти 300 снегоуборочных машин работают на перевалах и опасных участках дорог в Приморье

Дорожники работают в круглосуточном режиме. Фото: Иван ДЯКИН/правительство Приморского края

Устранять последствия непогоды на дорогах Приморья вышли 277 единиц снегоуборочной техники. Рабочие дежурят на перевалах и опасных участках. Об этом рассказали в пресс-службе краевого правительства.

По словам представителей регионального министерства транспорта и дорожного хозяйства, специалисты работают в круглосуточном режиме, с помощью техники чистят трассы от снега и обрабатывают противогололедными материалами.

Снег обрушился на Артемовский, Владивостокский и Уссурийский городские округа, Надеждинский, Лазовский, Октябрьский, Партизанский, Пограничный, Хасанский и Шкотовский муниципальные округа.

Как поделился главный инженер АО «Примавтодор» Антон Гаврилишин, филиал Надеждинский уже приступил к работам, остальные – находятся в режиме готовности.

– Где-то уже установлена техника, ведем мониторинг. Информацию обновляем каждые два-три часа. Призываем автолюбителей не рисковать и не покидать населенные пункты.

На базе АО «Примавтодор» работает оперативный штаб, специалисты следят за обстановкой на трассах края, в случае необходимости дорожники и сотрудники ГИБДД перекроют перевалы для большегрузов.

Напомним, что из-за разгула стихии во Владивостоке отменили занятия в школах и в ДВФУ.

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