Седьмой день тигр терроризирует жителей нескольких районов Приморья

Приморцы в ужасе от встречи с нежданным гостем. Фото: соцсети.

Знаменитый в Приморье хищник теперь гуляет возле жилых домов в поселке Мысовой, который расположен в 12 километрах от Большого Камня. Жители Шкотовского района отправляли большое количество жалоб в Охотнадзор, но профессионалам так и не удалось найти тигра. Однако кадры встреч полосатого с людьми продолжают появляться в соцсетях.

Журналист «Комсомольской правды – Владивосток» связался с сотрудниками организации:

– Специалисты выезжали на место раньше, собираются выдвигаться сейчас. У нас вышла небольшая заминка из-за снегопада. Кроме того, тигры выходят к людям и в других районах. Гуляет по Шкотовскому району тот же полосатый, что и загрыз собаку. Мы отслеживаем его и знаем, в каком он направлении идет, пытаемся его поймать.

На вопрос является ли тигр – омегой, которого прогнал с территории другой хищник, сотрудники Охотнадзора рассмеялись и сказали, что не готовы пока ответить. Они предположили, что дикого зверя привлекает большого количество бродячих собак и домашнего скота в Шкотовском районе.

Ловить тигра будут специально подготовленные к этому люди с помощью устройства, которое обездвижит животное. Благодаря этому, специалисты смогут безопасно загрузить хищника в клетку и увезти. Однако, отправят представителя семейства кошачьих в Центр реабилитации или в другое место – неизвестно, из-за отсутствия письменного разрешения от Росприроднадзора.

На видеозаписях в социальных сетях люди снимают тигра и рассказывают о его местоположении. Как отметили в Охотназдоре, с тигром не нужно делать селфи, видео и беспокоить его, тогда и беды не будет.

Подтвердил слова эксперта Александр Жабский, помощник главы администрации Шкотовского муниципального района, который ранее занимался вопросами охотоведения. Об этом сообщили в telegram-канале @vzmorye. Он отметил, что людям не стоит беспокоиться и предаваться панике. По его словам, тигр вышел к людям, чтобы утолить голод из-за гибели в 2020-2021 году почти всей популяции кабана. Несмотря на то, что большую угрозу краснокнижный зверь несет для четвероногих друзей, провоцировать хищника не стоит. При встрече с тигром следует медленно увеличивать дистанцию, не поворачиваясь спиной к животному.

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