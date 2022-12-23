21 декабря на Приморье обрушились снегопады. Фото: АО «Международный аэропорт Владивосток»

В главном аэропорту Приморского края отменены рейсы в Кавалерово, Терней и Дальнегорск из-за осадков и сильного ветра. Несмотря на то, что воздушная гавань продолжает работу в штатном режиме, из-за сложных метеоусловий межрегиональные маршруты задерживаются, либо перенесены, сообщает «КП – Владивосток».

Как рассказали в аэропорту, на 9:00 утра, 23 декабря, на прилет задерживаются: S7-6339 в Иркутск и S7-520 в Новосибирск. Рейсы на вылет: HZ-517 в Кавалерово, HZ-523 в Терней и HZ-521 в Дальнегорск – отменены. Вылет рейса MR-712 в Улан-Батор перенесен на 15:20 по решению авиакомпании.

Напомним, 21 декабря на Приморье обрушились снегопады. 23 декабря в крае наблюдается сильный ветер и метель. Наибольшее число осадков пришлось на Ольгинский район. Согласно прогнозам, циклон продлится до 24 декабря. Наибольший удар придется на юго-восток края, в частности, на Хасанский район. Количество осадков может превысить четыре-пять месячных норм.

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