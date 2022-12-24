Жителей Владивостока предупредили о серьезной опасности на улице

Это природное явление может нанести серьезный вред человеку. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Жителей и гостей приморской столицы предупредили об опасном природном явлении, которое поджидает их на улицах города. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Речь идет не о скользких дорогах, из-за которых можно что-нибудь ушибить или сломать, а о сосульках, которые «украсили» многие крыши. В районе здания на Светланской, 47, стоит предупреждающая табличка о возможном падении острого льда. Так что местным и гостям города стоит быть внимательнее на улице.

Предупреждающая табличка возле здания на Светланской, 47. Фото: Анна СОБОЛЬ

Жителям и гостям города не стоит ходить под крышами зданий. Фото: Анна СОБОЛЬ

А территория возле ГУМа огорожена красно-белой лентой, видимо для того, чтобы люди не ходили прямо под крышей здания.

Напомним, что во Владивосток «пережил» мощный циклон. Трехдневный снегопад принес много неприятностей: автобусы то и дело застревали в сугробах, жители с трудом преодолевали белое «море», а машины и вовсе оказались под снежными завалами.

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