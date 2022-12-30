Спустя неделю после снегопада в Приморье расчистили дорогу еще к трем селам

Дорожники продолжают ликвидировать последствия непогоды в Приморье. Фото: АО «Примавтодор»

Дорожные службы продолжают расчищать приморские трассы после снегопада, который прошел в Приморье 21-23 декабря. Специалистам удалось расчистить трассу еще к трем населенным пунктам Ольгинского района. Несмотря на это, транспортное сообщение до сих пор не налажено с Фурманово и Горноводным, сообщили в пресс-службе правительства Приморского края.

По информации от регионального министерства транспорта и дорожного хозяйства, подрядные организации работали ночью и расчищали дорогу к селам Тимофеевка, Ракушка, Веселый Яр, Горноводное, Щербаковка. «Пробить» путь удалось к Веселому Яру, Щербаковке и Ракушке.

– С юга дорожники прошли до перевала Щербаковского. Работают дальше. Частные компании движутся в сторону Фурманово. От Михайловки прошли два километра. В планах на сегодня – прочистить Бровки и подъезд к больнице «Евгеньевская», – отметил главный инженер Примавтодора Антон Гаврилишин.

Транспортного сообщения до сих пор нет с несколькими населенными пунктами. Фото: АО «Примавтодор»

Следует отметить, что техника продолжает работать в Ольгинском районе. Проезд до сих пор затруднен на направлениях Маргаритово – Моряк-Рыболов с 0 по 12 километр, Веселый Яр – Крещатик с 17 по 28 километр, а также с 196 по 210, с 227 по 246, с 272 по 294 километры трассы Находка – Лазо – Ольга – Кавалерово.

Напомним, «Комсомолка» писала, что губернатор Приморского края Олег Кожемяко поручил завершить все спасательные работы в Ольге до Нового года.

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