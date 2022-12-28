Олег Кожемяко поручил 28 декабря завершить все спасательные работы в Ольге до Нового года

За ситуацией в Ольге следит лично губернатор края. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Власти Приморья продолжают ликвидировать последствия снегопада, который обрушился на край 21-23 декабря. Несмотря на все усилия специалистов, наиболее сложной остается ситуация в Ольгинском районе, ведь именно там количество выпавших осадков превысило несколько месячных норм. Дорожные службы и аварийные бригады продолжают восстанавливать дорожное сообщение и электричество в населенных пунктах, а руководит всеми работами на месте лично губернатор Олег Кожемяко, сообщили в пресс-службе правительства.

Следует отметить, что всего из снежного плена было спасено и эвакуировано 39 человек. Некоторые из них находятся в тяжелом состоянии и доставлены в больницу. Кроме того, губернатор Приморского края поручил завершить все спасательные операции в течении трех дней:

– Люди должны нормально встретить праздник. Нужно предусмотреть технику для расчистки улиц. В случае необходимости готовы предоставить энергетикам вертолет. Также мы пополним дополнительной техникой филиалы Примавтодора Ольгинского и Лазовского округов.

Как сообщили в оперативном штабе, до сих пор не расчищенными остались два направления дорог – от поворота на Молдовановку до перекрестка Маргаритово – Моряк-Рыболов, а также трасса в Михайловку.

– На эти участки направляем бульдозеры для расчистки снежной целины. Остальные дороги расчищены в одну колею, проезд по ним есть, – рассказал руководитель ведомства.

Полностью восстановлено электричество в Фурманово, Михайловке, Моловановке. Проблемы со светом остаются у жителей Маргаритово и Моряка-Рыболова, но специалисты обещали устранить все неполадки в течение суток.

ПО ТЕМЕ:

В больницу на снегоходе: жители Ольгинского округа прокапывают траншеи, чтобы выйти на улицу

Села на востоке Приморья остаются обесточены из-за прошедшего снегопада (подробнее)

Навалило за полгода сразу: полутораметровые сугробы хоронят районы в Приморье, рекорды побиты

В Ольге и Кавалерово в Приморском крае затяжной снежный циклон побил рекорды по количеству осадков (подробнее)

Сотрудники МЧС спасли пятерых охотников и трех собак из снежного плена в глухой приморской тайге

Понадобился вертолет, чтобы вытащить людей из западни (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp)

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.