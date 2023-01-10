Почти 100 километров русел рек расчистили в Приморье в 2022 году

Неотложные работы провели на 117 водных объектах. Фото: минприроды Приморья.

Тайфун «Хиннамнор» настиг Приморье осенью прошлого года и натворил немало бед. В крае был введен режим ЧС федерального уровня, а многие районы оказались затоплены. Именно поэтому за 2022 год неотложные работы провели на 117 водных объектах 57 населенных пунктов, сообщили в правительстве края. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Работы велись в Дальнегорском, Партизанском городских округах, Анучинском, Лазовском, Кавалеровском, Ольгинском, Тернейском, Чугуевском, Хасанском округах, а также Партизанском и Шкотовском муниципальных районах. Кроме того, уже начато строительство четырех новых объектов инженерной защиты в Уссурийске, Лесозаводске, Горных Ключах Кировского района, селах Рощино и Вострецово Красноармейского района. Продолжается реконструкция дамбы в Партизанске и Вишневского водохранилища в Спасском районе.

Данная мера поможет защитить 100 тысяч местных жителей. Фото: минприроды Приморья.

– Всего привели в порядок 117 участков водных объектов, общей протяженностью 96,7 километра, отремонтировали шесть дамб. На подавляющем количестве объектов работы уже завершены, – рассказал министр природных ресурсов и охраны окружающей среды региона Арест Давтян.

Приморье топит каждый год. Фото: минприроды Приморья.

Следует отметить, что завершится строительство гидротехнических сооружений в 2023-2024 годах. Именно они помогут защитить почти 100 тысяч местных жителей во время циклонов.

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