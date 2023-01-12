Начальник штаба «Юнармия» на Камчатке: «Не почистил зубы – не патриот»

По мнению Константина, мы должны оберегать то, что досталось нам от предков. Фото: Артем КИЛЬКИН

Каждый из нас вкладывает свое значение в слово «патриотизм»: для одних — это любовь к Родине и готовность защищать ее, для других – гордость за свою страну и ее жителей. Начальник штаба камчатского отделения «Юнармия» Константин Третьяков рассказал, что значит это понятие для него.

По словам Константина, патриотизм – это не только про чувства, но и про отношение к тому, что досталось нам от отцов, дедов и прадедов. Под этим он подразумевает материальные вещи, например, заводы, фабрики, леса и поля, и духовные – нравственные законы, которые есть в каждой семье и государстве.

Как поделился начальник штаба камчатского отделения «Юнармия», есть три задачи, которые входят в основу патриотизма. Первая – это сохранность природных ресурсов и моральных законов. Вторая – развитие, то есть духовное совершенствование, а также обновление заводов и фабрик. И последнее – защита ресурсов нашей страны, детей и их нравственного воспитания.

– Это три составляющие и есть патриотизм. Не почистил зубы – не патриот, так как не поберег себя. Каждый из нас должен быть духовно и физически подготовленным, чтобы сохранить, развить и защитить себя, а потом передать эти знания нашим детям – в этом и есть смысл нашей жизни и всего государства.

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