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НовостиВладивосток12 января 2023 6:33

Начальник штаба «Юнармия» на Камчатке: «Не почистил зубы – не патриот»

Константин Третьяков с Камчатки рассказал, каким должен быть патриот
Павел САХАРОВСКИЙ
По мнению Константина, мы должны оберегать то, что досталось нам от предков.

По мнению Константина, мы должны оберегать то, что досталось нам от предков.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Каждый из нас вкладывает свое значение в слово «патриотизм»: для одних — это любовь к Родине и готовность защищать ее, для других – гордость за свою страну и ее жителей. Начальник штаба камчатского отделения «Юнармия» Константин Третьяков рассказал, что значит это понятие для него.

По словам Константина, патриотизм – это не только про чувства, но и про отношение к тому, что досталось нам от отцов, дедов и прадедов. Под этим он подразумевает материальные вещи, например, заводы, фабрики, леса и поля, и духовные – нравственные законы, которые есть в каждой семье и государстве.

Как поделился начальник штаба камчатского отделения «Юнармия», есть три задачи, которые входят в основу патриотизма. Первая – это сохранность природных ресурсов и моральных законов. Вторая – развитие, то есть духовное совершенствование, а также обновление заводов и фабрик. И последнее – защита ресурсов нашей страны, детей и их нравственного воспитания.

– Это три составляющие и есть патриотизм. Не почистил зубы – не патриот, так как не поберег себя. Каждый из нас должен быть духовно и физически подготовленным, чтобы сохранить, развить и защитить себя, а потом передать эти знания нашим детям – в этом и есть смысл нашей жизни и всего государства.

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