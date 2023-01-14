Погоду в Приморье определяет гребень антициклона. Фото: Олег УКЛАДОВ

В субботу, 14 января, погоду в Приморье определяет гребень антициклона, без осадков. Небольшие снегопады прошли ночью. В отдельных районах на дорогах гололедица. Ветер северо-западный умеренный до сильного, на некоторых территориях сильный, на южном побережье очень сильный. Температура -9…-20°C, сообщает «КП – Владивосток» со ссылкой на Примгидромет.

В столице края переменная облачность, без осадков. Местами на дорогах гололедица. Ветер северо-западный очень сильный. Температура воздуха -12…-14°C, к вечеру понижение до -17°C.

В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер северный умеренный до сильного. Температура воздуха -14…-16°C., к вечеру понижение до -19…-21°C.

В Находке переменная облачность, без осадков. Местами на дорогах гололедица. Ветер северный сильный. Температура воздуха днем -8…-10°C., к вечеру понижение до -13…-15°C.

Напомним, ранее «КП» сообщала, что в ночь на 15 января столбики термометров опустятся до -25…-32°C, на северо-востоке – до -40°C, на побережье и юго-востоке до -16…-22°C. Воскресенье будет холоднее субботы на 2-3 градуса. На смену аномальной жаре придет сильное похолодание, из-за которого в крае объявили штормовое предупреждение.

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