Олег Кожемяко: 4 миллиарда из бюджета Приморского края ушло на спецоперацию

Регион продолжает нормально функционировать, несмотря на расходы. Фото: Дарья НАУМЕЦ

Тема специальной военной операции и поддержки бойцов и их семей до сих пор волнует приморцев. В связи с этим губернатор региона Олег Кожемяко ответил на актуальные вопросы в программе «В центре внимания» на телеканале «ОТВ Приморье».

Приморский регион регулярно помогает военным, которые сейчас находятся в зоне СВО. Как напомнил глава края, отсюда отправляют экипировку и оборудование, одежду и приятные послания. Многочисленные коробки, передаваемые бойцам, это результат неравнодушие и простых людей, и организаций, и местных властей. Олег Николаевич привел конкретные цифры:

–Только на специальное оборудование, снаряжение, обмундирование, радиостанции и другие предметы, необходимые сегодня нашим ребятам, мы уже затратили более двух миллиардов рублей за истекший год и почти два миллиарда – это выплаты по различным поводам: единовременные выплаты по раненым, погибшим. Четыре миллиарда из бюджета Приморского края ушло на спецоперацию.

К слову, совсем недавно Кожемяко посетил в Черниговке цех по пошиву одежды для бойцов. Очередная партия теплых вещей готова к отправке.

При этом, отметил глава региона, расходы не влияют на экономическое состояние территории, край продолжает быть устойчивым в этом плане. Губернатор подчеркнул – все соцпрограммы, на которые изначально выделили деньги, продолжают нормально функционировать. Речь идет про строительство новых дорог, школ и спортивных площадок… А еще, добавил Кожемяко, санкции не стали помехой для инвестиций. Более того – рост за 2022 год составил целых 67%, товарооборот местных портов тоже подрос

Кстати, о помощи местного населения. В качестве примера приведет поступок студентов-сварщиков из Владивостока. Целых три недели, в том числе и на новогодних каникулах, ребята делали мобильные печки для солдат. С возвращением трудовых будней они заяви – «буржуйки» готовы, можно отправлять в зону боевых действий!

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