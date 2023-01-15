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НовостиВладивосток15 января 2023 1:38

Олег Кожемяко: 4 миллиарда из бюджета Приморского края ушло на спецоперацию

По словам губернатора, расходы не влияют на экономическую устойчивость региона
Екатерина ТИХАЯ
Регион продолжает нормально функционировать, несмотря на расходы.

Регион продолжает нормально функционировать, несмотря на расходы.

Фото: Дарья НАУМЕЦ

Тема специальной военной операции и поддержки бойцов и их семей до сих пор волнует приморцев. В связи с этим губернатор региона Олег Кожемяко ответил на актуальные вопросы в программе «В центре внимания» на телеканале «ОТВ Приморье».

Приморский регион регулярно помогает военным, которые сейчас находятся в зоне СВО. Как напомнил глава края, отсюда отправляют экипировку и оборудование, одежду и приятные послания. Многочисленные коробки, передаваемые бойцам, это результат неравнодушие и простых людей, и организаций, и местных властей. Олег Николаевич привел конкретные цифры:

–Только на специальное оборудование, снаряжение, обмундирование, радиостанции и другие предметы, необходимые сегодня нашим ребятам, мы уже затратили более двух миллиардов рублей за истекший год и почти два миллиарда – это выплаты по различным поводам: единовременные выплаты по раненым, погибшим. Четыре миллиарда из бюджета Приморского края ушло на спецоперацию.

К слову, совсем недавно Кожемяко посетил в Черниговке цех по пошиву одежды для бойцов. Очередная партия теплых вещей готова к отправке.

При этом, отметил глава региона, расходы не влияют на экономическое состояние территории, край продолжает быть устойчивым в этом плане. Губернатор подчеркнул – все соцпрограммы, на которые изначально выделили деньги, продолжают нормально функционировать. Речь идет про строительство новых дорог, школ и спортивных площадок… А еще, добавил Кожемяко, санкции не стали помехой для инвестиций. Более того – рост за 2022 год составил целых 67%, товарооборот местных портов тоже подрос

Кстати, о помощи местного населения. В качестве примера приведет поступок студентов-сварщиков из Владивостока. Целых три недели, в том числе и на новогодних каникулах, ребята делали мобильные печки для солдат. С возвращением трудовых будней они заяви – «буржуйки» готовы, можно отправлять в зону боевых действий!

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