На льду Уссурийского залива произошло ДТП из-за гонок, загорелся автомобиль

На льду столкнулись Mitsubishi Delica и Toyota Caldina, горит легковушка. Фото: принтскрин видео.

Нелепая авария произошла на замерзшем льду в акватории Уссурийского залива. Как пишут в социальных сетях, водители дрифтили, чуть не посбивали любителей подледной рыбалки, а затем столкнулись друг с другом. В итоге одна из машин вспыхнула. Видео горящего автомобиля разлетелось по пабликам Приморья.

Автор видео за кадром говорит, что столкнулись Mitsubishi Delica и Toyota Caldina, горит легковушка. Также мужчина сказал, что водители были пьяны.

Жители края негативно отреагировали на развлечение земляков. Радует, что никто в результате происшествия не пострадал.

Пока остальные детали ДТП выясняются, напомним, что выезд на лед в Приморском крае запрещен. Толщина покрова на многих водоемах до сих пор не превышает 30 сантиметров, поэтому отчаянный шаг чреват не только штрафом, но и уходом под воду. Сейчас тонут и рыбаки, и их авто.

Для защиты людей от гибели и порчи их же имущества, городские администрации, полицейские, специалисты МЧС, а также министерства по делам ГО и ЧС периодически проводят рейды – выискивают безумных нарушителей не только по старинке, но и с помощью дронов.

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