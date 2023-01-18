В Приморье из-за китайского Нового года закроют три пункта пропуска на границе с КНР

Пункт Краскино будет закрыт с 22 по 24 января. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Приморье с 22 по 26 января 2023 года закроют три автомобильных пункта пропуска в Китай. Об этом рассказали в пресс-службе Росгранстроя.

Как поделились представители ведомства, связано это с Праздником весны, то есть китайским Новым годом. с 22 по 26 января для автомобилей будут закрыты следующие погранпереходы: Пограничный (на китайской стороне Суйфэньхэ), Полтавка (Дуннин) и Турий Рог (Мишань). С 27 числа они заработают в штатном режиме.

Временно ограничат пропуск и через пункт Краскино (Хуньчунь). 21 января он будет работать лишь до 14:00, выходными днями станут 22, 23 и 24 числа, а 25 января вернется к прежнему графику.

В ведомстве добавили, что два железнодорожных пункта Махалино и Пограничный не изменят свое расписание.

Ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о состоянии погранпереходов. Например, в Краскино уже больше 10 лет автомобили стоят в огромных очередях. Полпред президента в ДФО Юрий Трутнев не раз критиковал их.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Безвизовое сообщение Приморья с Китаем возобновят не ранее 24 января

Сроки первого тура, который появился после открытия границы с КНР, видимо, придется сдвинуть (подробнее)

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Что показать зимой в Приморье гостям из других регионов?

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp)

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.