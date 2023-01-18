В память о погибшем участнике СВО в Приморье установили мемориал

Валерий Кундель погиб в феврале 2022 года. Фото: Приморский политехнический колледж.

В Приморском политехническом колледже открыли мемориал в честь выпускника учебного заведения, который погиб, выполняя задачи специальной военной операции. Валерия Кунделя посмертно наградили Орденом Мужества за проявленный во время боя героизм. Об этом рассказали в пресс-службе правительства края.

Как поделились представители учреждения, Валерий учился по специальности «Информационные системы», учреждение закончил в 2019 году. В зоне СВО служил младшим сержантом полиции в отряде «Восток».

Погиб в феврале 2022 года на территории аэродрома Гостомель Киевской области. Здесь вместе с соединениями Воздушно-десантных войск России он прикрывал от вражеского огня своих товарищей.

Инициатором идеи по созданию мемориала стала преподаватель истории, куратор группы, в которой учился Валерий, Елена Пугачева. После трагичной новости в ее кабинете была фотография бывшего ученика. Представители общественной организации ветеранов боевых действий «Контингент» предложили помощь в открытии доски.

На мероприятие пригласили родителей Валерия, его сослуживцев, студентов и преподавателей колледжа.

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