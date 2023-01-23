Поле стадиона оборудовано легкоатлетической дорожкой. Фото: Администрация Владивостока

Во Владивостоке завершился первый этап реконструкции стадиона «Авангард». Завершились работы над спортивным ядром, боксами для мототехники и административным корпусом. Осталось провести монтаж зрительских трибун, сообщает «КП – Владивосток» со ссылкой на мэрию.

Поле стадиона оборудовано легкоатлетической дорожкой с прорезиненным покрытием. Также здесь расположены зоны для минифутбола и баскетбола. Площадки откроют для жителей города. Посещение будет возможно, когда не проводятся тренировки и соревнования по спидвею.

Здесь расположены зоны для минифутбола и баскетбола. Фото: Администрация Владивостока

В управлении физической культуры и спорта рассказали, что работа над манежным настилом (гаревая дорожка) для мотокросса, зимнего и летнего спидвея завершена. Во время гонок трассы будут огораживать надувными бортами для безопасности спортсменов. В том числе установлены ограждение, современная система освещения и большой LED-экран для трансляции состязаний и других видео.

На последнем этапе создаются новые кресла для зрителей. На заводе «Аврора» идет производство железобетонных блоков для трибун. 100 из 600 уже выпущены. В марте-апреле начнется их монтаж.

На последнем этапе создаются новые кресла для зрителей. Фото: Администрация Владивостока

Тренировочный процесс начнется весной, когда внесут заключительные штрихи. Летом на обновленном стадионе начнутся занятия по игровым видам спорта и первые соревнования по спидвею с командой «Восток». Она, к слову, завезет свои мотоциклы в гаражные боксы уже в феврале.

Реконструкция стадиона «Авангард» стартовала в 2019 году. Фото: Администрация Владивостока

Реконструкция стадиона «Авангард» стартовала в 2019 году. Подступы к ремонту оказались настолько тяжелыми, что в декабре 2018 года губернатор Олег Кожемяко обратился к премьер-министру Дмитрию Медведеву. В результате на работы направили 157,6 миллиона рублей из федеральной казны. Строительство началось в 2019 году, должно было завершиться через год, но затянулись еще на несколько лет. В январе 2022-го планировалось запустить гонки уже летом того же года. Уже в апреле общественные наблюдатели оценили готовность спортивного ядра объекта в 80%.Затянувшийся ремонт стал одной из причин отставки экс-мэра Олега Гуменюка.

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