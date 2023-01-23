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НовостиВладивосток23 января 2023 7:54

Многолетний ремонт главного приморского стадиона для мотокросса завершится осенью 2023 года

На «Авангарде» завершился первый этап реконструкции (фото)
Роман КИРИЛКИН
Поле стадиона оборудовано легкоатлетической дорожкой.

Поле стадиона оборудовано легкоатлетической дорожкой.

Фото: Администрация Владивостока

Во Владивостоке завершился первый этап реконструкции стадиона «Авангард». Завершились работы над спортивным ядром, боксами для мототехники и административным корпусом. Осталось провести монтаж зрительских трибун, сообщает «КП – Владивосток» со ссылкой на мэрию.

Поле стадиона оборудовано легкоатлетической дорожкой с прорезиненным покрытием. Также здесь расположены зоны для минифутбола и баскетбола. Площадки откроют для жителей города. Посещение будет возможно, когда не проводятся тренировки и соревнования по спидвею.

Здесь расположены зоны для минифутбола и баскетбола.

Здесь расположены зоны для минифутбола и баскетбола.

Фото: Администрация Владивостока

В управлении физической культуры и спорта рассказали, что работа над манежным настилом (гаревая дорожка) для мотокросса, зимнего и летнего спидвея завершена. Во время гонок трассы будут огораживать надувными бортами для безопасности спортсменов. В том числе установлены ограждение, современная система освещения и большой LED-экран для трансляции состязаний и других видео.

На последнем этапе создаются новые кресла для зрителей. На заводе «Аврора» идет производство железобетонных блоков для трибун. 100 из 600 уже выпущены. В марте-апреле начнется их монтаж.

На последнем этапе создаются новые кресла для зрителей.

На последнем этапе создаются новые кресла для зрителей.

Фото: Администрация Владивостока

Тренировочный процесс начнется весной, когда внесут заключительные штрихи. Летом на обновленном стадионе начнутся занятия по игровым видам спорта и первые соревнования по спидвею с командой «Восток». Она, к слову, завезет свои мотоциклы в гаражные боксы уже в феврале.

Реконструкция стадиона «Авангард» стартовала в 2019 году.

Реконструкция стадиона «Авангард» стартовала в 2019 году.

Фото: Администрация Владивостока

Реконструкция стадиона «Авангард» стартовала в 2019 году. Подступы к ремонту оказались настолько тяжелыми, что в декабре 2018 года губернатор Олег Кожемяко обратился к премьер-министру Дмитрию Медведеву. В результате на работы направили 157,6 миллиона рублей из федеральной казны. Строительство началось в 2019 году, должно было завершиться через год, но затянулись еще на несколько лет. В январе 2022-го планировалось запустить гонки уже летом того же года. Уже в апреле общественные наблюдатели оценили готовность спортивного ядра объекта в 80%.Затянувшийся ремонт стал одной из причин отставки экс-мэра Олега Гуменюка.

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