Прокурору огласили срок: по громкому «делу Хандобина» посадили еще одного взяточника в Приморье

Приговор вынес Ленинский районный суд. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ленинский районный суд в столице Приморья вынес обвинительный приговор в отношении бывшего сотрудника прокуратуры. Как стало известно «Комсомольской правде – Владивосток» из картотеки суда, речь идет об Антоне Чубенко.

Экс-сотрудника прокуратуры обвиняют по части 4 статьи 291 УК РФ (посредничество во взяточничестве, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере). Суд постановил, что бывший сотрудник надзорного ведомства действительно передавал деньги другому прокурору за «помощь» осужденным. В качестве наказания он проведет четыре года в исправительной колонии строгого режима и заплатит штраф в размере трех миллионов рублей – больше взятки в два раза. Также на протяжении четырех лет он не сможет занимать государственные должности, это касается федеральных служб и правоохранительных органов. Приговор в законную силу не вступил.

Напомним, что Антона Чубенко попал под внимание следствия из-за того, что должен был передать взятку приморскому обвинителю Дамиру Ниязову. Его заключили под домашний арест. По версии следствия, он мог получить 1,5 миллиона рублей за ходатайство в суде за условно-досрочное освобождение одного из заключенных. 8 февраля состоится судебное заседание, где решится судьба экс-сотрудника прокуратуры. Ранее глава прокуратуры Приморья Сергей Столяров лично настоял на обжаловании меры пресечения своему экс-помощнику. Судя по картотеке дел, решение суда оставили без изменений, а итоговое заседание в отношении Ниязова переносили не менее 25 раз.

Кстати, изначально солидную сумму планировали передать через юриста Виталия Хандобина, но не вышло, так как его задержала УФСБ в июле 2021 года. В качестве наказания суд запретил ему пять лет заниматься адвокатской деятельностью, а также назначил штраф в 2,5 миллиона рублей.

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