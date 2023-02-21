Отделения Почты России в Приморье изменили график работы

Известен график работы почтовых отделений. Фото: Иван МАКЕЕВ

Совсем скоро по всей России будут отмечать День защитника Отечества, в этот раз 23 февраля выпадает на четверг. Согласно производственному графику, пятница, 24-е, также станет выходным днем. В связи с этим почтовые отделения во Владивостоке и других городах Приморского края изменили свой график работы.

Так, в среду, 22 февраля, рабочий день сократится на один час.

Четверг, 23-е число, – выходной день.

В пятницу, 24-го, отделения заработают по воскресному расписанию.

С 25 февраля почтовые пункты работают по обычному графику.

Аналогичные изменения ждут точки Почты России и в связи с Международным женским днем, в этом году 8 марта выпадает на среду.

Вторник, 7 марта, – сокращенный рабочий день.

Среда, 8-е число, – выходной.

С четверга, 9 марта, специалисты возобновляют обслуживание по обычному графику.

К слову, «Комсомольская правда – Владивосток» подготовила афишу мероприятий на 23 февраля, познакомиться со списком мероприятий можно по ссылке. Закончится патриотический праздник в дальневосточной столице красочным салютом. Также с 20-го по 26-е число вся страна отмечает Масленицу. Чем заняться в этот период, читайте здесь.

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