Суд Владивостока запретил работу ТЦ «Гранд» и «Союз», признанных самовольными постройками

До мая здания должны закрыть и снести. Фото: Светлана Макеева

В марте 2022 года суд удовлетворил исковые требования прокуратуры Ленинского района Владивостока и признал два крупных ТЦ самовольными постройками. Речь идет о «Гранде» и «Союзе», которые расположены на Спортивной. Теперь собственники ООО «Буше» должны снести их, а еще раньше – закрыть. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Прокуратура выяснила, что у владельцев нет разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. Это значит, что они не могут гарантировать соответствие объектов строительным, санитарно- эпидемиологическим, противопожарным и другим нормам и правилам. Поэтому прокурор района обратился в суд с исковым заявлением – требования надзорного ведомства удовлетворили.

В ноябре 2022 года собственники зданий подали апелляцию, но решение суда не изменилось. До мая здания должны закрыть и снести. Сейчас там впервые расклеивают объявления о запрете на эксплуатацию и выгоняют людей.

Принадлежат объекты небезызвестному криминальному авторитету Александру Ясину. Он обвиняется в создании банды. К слову, ранее во Владивостоке арестовали нескольких его предполагаемых подельников.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, что ООО «Восток-Развитие» собиралось построить на месте стадиона на Спортивной, 1в огромный ТРК с современной планировкой и даже футбольным полем на крыше.

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