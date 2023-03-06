В Приморье снова ремонтируют злополучный мост, где погибли женщина и ее трехлетняя дочь

Работы в планах завершить к августу 2023 года. Фото: АО «Примавтодор»

Дорожники выравнивают пролетные строения на мосту через Осиновку в Михайловском районе. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Приморского края. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В настоящее время специалисты укрепляют опоры моста и подготавливают одни из них к заливке ростверком. В 2022 году завершить работы не удалось из-за того, что переезд просел. В ведомстве ответили, что это случилось по независящим ни от кого причинам – просто грунты оказались с малой несущей способностью, расположенными ниже проектного уровня погружения опор объекта. Но сегодня недочет устранен, и, более того, в проект после дополнительной экспертизы внесли правки, что позволит реально усилить русловые опоры.

Предполагается, что вся стройка завершится к концу августа 2023 года. Сейчас на объекте каждый день работают 15-20 специалистов.

Речь, кстати, идет о той самой конструкции, на которой еще в 2018 году произошла страшная трагедия. Из-за обрушения двух пролетов 26 октября двигавшаяся по мосту фура буквально раздавила малолитражку. В салоне авто находились 25-летняя женщина и трехлетняя дочь. Обе погибли на месте ЧП, шансов выжить просто не осталось.

Тогда водителя габаритного транспорта, 53-летнего мужчину, задержали, составили на него протокол об административном нарушении, но этим дело не кончилось: следком организовал проверку по факту смерти двух человек.

Спустя сутки здесь организовали временный проезд, а чуть позже корреспондент отправился в сторону злополучного моста, чтобы воочию взглянуть на последствия обрушения переезда.

В ноябре 2019 года, то есть через год с лишним, появилась информация о том, что водитель фуры, которая раздавила маму и малышку, пойдет под суд.

– Обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц» уже утверждено, – сообщили тогда в прокуратуре Приморского края.

Мужчине грозил срок до 15 лет лишения свободы…

На деле же мужчине сначала дали условный срок, а потом, в сентябре 2021 года, Приморский краевой суд счел наказание слишком мягким и обжаловал приговор. В итоге мужчина получил четыре года лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.

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