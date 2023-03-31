Проблемы обманутых в Приморье дольщиков Олег Кожемяко пообещал решить до конца года

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Губернатор Приморского края пообещал решить проблемы местных дольщиков. Об этом стало известно после совета ДФО под руководством вице-премьера Юрия Трутнева. По словам Олега Кожемяко, проблема в регионе стоит остро, но уже решена на две трети. Об этом сообщили в пресс-службе правительства края. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

По итогам совета стало известно, что в правах восстановлены уже 2,5 дольщиков. Еще 1050 граждан пока нуждаются в помощи. По каждому из них специалисты уже разработали дорожную карту, намечены сроки, а также пути решения проблемы. Юрий Трутнев отметил, что нужда и возможность закрыть этот вопрос есть, и задача уже поставлена перед главами регионов.

Губернатор Приморья, в свою очередь, подчеркнул, что для защиты прав участников долевого строительства в крае работает специальный фонд, принят краевой закон о компенсациях – если дом невозможно достроить из-за технических или юридических причин. Также Олег Кожемяко отметил, что с 2019 года расселены более 2,5 тысячи людей в достроенные 22 многоквартирных дома. По его словам, проблема уже решена на две трети.

– Строители гарантируют, что достроят дома до декабря 2023 года. Там, где нет возможности сдать объекты, предложим людям денежную компенсацию. Средства на это предусмотрены в краевом бюджете, депутаты накануне, 29 марта, приняли соответствующий закон. Отмечу, что новые участники долевого строительства сейчас работают через эскроу-счета – денежные средства лежат в банке и застрахованы от подобных случаев, – заявил губернатор.

Напомним, ранее «Комсомолка» сообщала, что два дня полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев работал в Чукотском автономном округе, где в том числе представил нового губернатора региона. С 29 марта началась его рабочая поездка в Приморский край. У вице-премьера было запланировано несколько встреч и совещаний.

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