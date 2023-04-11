Пепел может добраться и до столицы края. Фото: Олег Бондаренко / Telegram-канал @bondarenko_ukmr.

После землетрясений, которые произошли на Камчатке, местные столкнулись с новым природным катаклизмом. В ночь с понедельника на вторник, 11 апреля, вулкан Шивелуч показал свою мощь. Об извержении исполина узнала вся страна, люди до сих пор продолжают следить за развитием событий. Вулканолог Дмитрий Мельников рассказал корреспонденту «Комсомольской правды – Дальний Восток», что грозит жителям ближайших поселков.

ЧЕМ ОПАСНО ИЗВЕРЖЕНИЕ ШИВЕЛУЧА

– Он не страшен, если не подходить к нему вплотную.

Как поделился специалист, ближайший к Шивелучу поселок – Ключи, который находится в 45 километрах от него, однако местным ничего не угрожает. До 10 раз за год или каждый день с перерывами в 20 минут вулкан выбрасывает пепел с газом и шлаком, высота столбом может колебаться от 100 до 10000 метров. Из-за извержения, прогремевшего 12 апреля, серый «снег» опустился на улицы населенных пунктов, превратив пейзажи в кадры из фильмов-катастроф.

Ближайший к Шивелучу поселок – Ключи. Фото: telegram-канал @kamchatka01.

АКТИВНОСТЬ ВУЛКАНА ШИВЕЛУЧ

Дмитрий Мельников отметил, что Шивелуч известен именно тем, что является одним из наиболее действующих вулканов Камчатки и проявляет активность каждый год.

Люди измеряют количество выпавшего пепла. Фото: telegram-канал @kamchatka01.

– С 60-х годов этот вулкан находится в постоянном процессе извержения. Каждый год он выбрасывает пепел высотой до 8-10 километров над уровнем моря, происходит это из-за роста его лавового купола, что сопровождается пирокластическими лавинами. Но сегодня произошло катастрофическое событие. Пока сложно сказать о последствиях, так как Шивелуч закрыт пеплом, поэтому ждем улучшения погоды, чтобы посмотреть на него со спутников.

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