Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Камчатскому краю
Пепельные осадки с вулкана Шивелуч опустились на Камчатку утром 11 апреля. Извержение погрузило регион в бесконечные сумерки. Улицы городов и поселков окрасились в серый, и только после полудня через облака прорезалось солнце.
Грозный исполин относится к Срединному хребту, расположенному в центральной части Камчатки. Среди болотистой местности и вулканических поясов он извергается каждый год, наводя ужас на жителей. Но эксперты считают, что главную опасность представляют не столько выбросы, сколько грязекаменные потоки, провоцирующие сход лавин.
Грозный исполин относится к Срединному хребту.
Фото: Социальные сети
А вы знали, что у вулкана есть ненадежная сторона, высотой в полкилометра, которая может скоро обрушиться? «КП – Дальний Восток» составила топ пять интересных фактов о Ключевской сопке:
Первый факт: Шивелуч может выбрасывать пепел с газом и шлаком до 10 раз в год. В эти дни перерывы между извержениями составляют всего 20 минут.
Второй факт: высота столбов пепла и дыма варьируется от 100 метров до 10 километров. Количество пепла составляет примерно 1-2 сантиметра.
Шивелуч расположен в поселке Ключи.
Фото: Социальные сети
Третий факт: выбросы Шивелуча сопровождает вязкая лава, но катастрофы случаются в среднем один раз в 200 лет. Последнее жесткое извержение было в 1854 году, затем через 110 лет произошло новое. В 1964 году немало досталось Усть-Камчатску, который располагается всего в 84 километрах от вулкана. Город погрузился во тьму, в небе сверкали молнии.
Четвертый факт: бывает, что взрывная волна и ветер ломают деревья как спички.
Пятый факт: позади Шивелуча находится место испытательного полигона «Кура». Туда ВС РФ запускают баллистические ракеты с любой точки мира.
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