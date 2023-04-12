Толщина пеплового слоя от вулкана Шивелуч на Камчатке достигла 20 сантиметров

Надвигающийся циклон может улучшить обстановку. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

Во вторник, 11 апреля, на Камчатке произошло извержение вулкана Шивелуч. Исполин выбросил большое пепловое облако, которое дошло до ближайших населенных пунктов. В некоторых районах слой серого «снега» достигает 20 сантиметров, рассказали в пресс-службе краевого правительства. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Дальний Восток».

По словам зампредседателя правительства Камчатского края Романа Василевского, большое количество пепла находится в лесах, сложная обстановка наблюдается в поселках Ключи, Козыревск и в селе Майское.

– В Козыревске слой пепла составил 6-8 сантиметров. В Ключах пепла существенно больше, на сегодня слой равен примерно 11 сантиметрам, в местах передувов высота доходит до 20 сантиметров.

Зампредседателя добавил, что спустя сутки пепел до сих пор падает.

В крае продолжают ликвидировать последствия извержения. Специалисты МЧС, ЦОД, регионального управления Роспотребнадзора, Минздрава выдают жителям воду и защитные маски, рекомендуют не открывать окна.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в Усть-Камчатском районе ожидается циклон с обильным снегопадом, который будет препятствовать распространению пепла.

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