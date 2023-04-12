Утро после катаклизма: власти Камчатки готовятся вывозить пепел после извержения вулкана Шивелуч

Спасатели добрались до поселка Ключи к ночи 11 апреля. Фото: ГУ МЧС России по Камчатскому краю

С ночи 11 апреля и по настоящее время на Камчатке продолжается извержение вулкана Шивелуч. Уже к раннему утру вторника близлежащий поселок Ключи полностью засыпало пеплом, слой достигал, по некоторым данным, 8,5 сантиметра. Картина в населенном пункте напоминала постапокалипсис. Местные жители стараются не выходить на улицу, однако они столкнулись с рядом проблем: отсутствие чистой воды, тяжелый после пеплопада воздух, затрудненное передвижение. К месту природного ЧП выехали специалисты ГУ МЧС РФ по Камчатскому краю и спасатели Центра обеспечения действий по гражданской обороне (КГКУ «ЦОД»). Подробности – в материале «Комсомольской правды – Дальний Восток».

Как рассказал заместитель начальника управления гражданской обороны и защиты населения ГУ МЧС России по Камчатскому краю Олег Кистанов, на 12 апреля в поселке есть две основные проблемы – помывка социально-значимых зданий и вывоз снега, который засыпало вулканическим пеплом. К слову, последним занимаются не спасатели, распоряжения дают местные власти.

Для людей же организован подворовой обход, в первую очередь спасатели заходят к малоподвижным и социально незащищенных категориям граждан. Они выдают бутылки с водой и защитные маски, которые привезли с собой – 250 литров и 10 тысяч штук соответственно. К слову, в поселок доставлена только первая партия воды. Всего планируется закупить и доставить в район 10 тонн бутилированной воды за счет средств Усть-Камчатского района.

Также специалисты настоятельно просят не употреблять воду из-под крана, или хотя бы отстаивать ее. Среди основных рекомендаций – не открывать окна, без надобности не выходить на улице.

Утро после пеплопада, 12 апреля 2023. Фото: Дмитрий Мельников / Telegram-канал @s_volcanology

– Центр гигиены и эпидемиологии в Камчатском крае передал в район специальные приборы – газоанализаторы, с помощью которых будут проводиться замеры концентрации вредных веществ в воздухе и почве, – добавили в пресс-службе МЧС.

Вулканологи за работой. Фото: Дмитрий Мельников / Telegram-канал @s_volcanology

Фото: Дмитрий Мельников / Telegram-канал @s_volcanology

Отметим, в поселках Усть-Камчатского района закрыты школы и детские сады, запрещено передвигаться на всех видах транспорта на дорогах местного значения.

Также добавим, что пеплопад зафиксировали и в населенных пунктах Мильковского района. Выпадение осадков возможно в селах и поселках Быстринского, Тигильского, Елизовского муниципальных районов и Петропавловск-Камчатском городском округе.

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