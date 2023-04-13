Появилось видео, как поселок Ключи выглядел до и после извержения вулкана Шивелуч

Жители теперь редко выходят на улицу. Фото: принтскрин видео.

На Камчатке продолжают ликвидировать последствия извержения вулкана Шивелуч. Спасатели МЧС вместе с пожарным КГКУ «ЦОД» помогают подрядным организациям убирать пепельный снег с улиц поселков, а также привозят людям воду и защитные маски. Администрация Усть-Камчатского района в своем Telegram-канале опубликовала видео, в котором показано, как выглядел поселок Ключи до природного катаклизма. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Дальний Восток».

Видеоряд сопровождает тревожная музыка, еще больше создавая впечатление, что перед нами кадры из фильмов-катастроф. Некогда белый снег, укрывающий дороги, дома и магазины стал коричневым. Поселок словно оказался покрыт песком из пустыни. На улицах теперь не встретишь проезжающие машины и пешеходов, редко кто-то из жителей выходит в магазин за продуктами.

Напомним, что 11 апреля на Камчатке произошло извержение вулкана Шивелуч. Подробности природного катаклизма можно прочитать в нашем материале.

ПО ТЕМЕ:

Пепловики и пепловые ангелы: ученые развлекаются после извержения Шивелуча

Вулканологи слепили пепловиков после извержения вулкана Шивелуч на Камчатке (подробнее)

Людей просят остаться дома, улицы накрывает пеплом: последние новости об извержении вулкана Шивелуч на Камчатке

Публикуем последние новости об извержении вулкана Шивелуч на Камчатке на утро 12 апреля 2023 года (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.