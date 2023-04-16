На Камчатке по сей день продолжаются работы по ликвидации последствий извержения вулкана Шивелуч

Спасатели развозят людям воду и помогают чистить дороги и важные территории от пепельного дождя. Фото: ГУ МЧС России по Камчатскому краю

Прошло шесть дней после извержения вулкана Шивелуч на Камчатке, а работы по устранению последствий все еще идут полным ходом. Огромное пепловое облако распространилось по населенным пунктам, некогда белый снег, укрывающий дороги и машины, превратился в серую массу. Спасатели развозят людям воду и помогают чистить дороги и важные территории от пепельного дождя, сообщает «Комсомольская правда – Дальний Восток».

– Личный состав Камчатского спасательного центра МЧС России разгрузил пять тонн бутилированной воды, которую приобрела администрация Усть-Камчатского района. Часть бутылок сразу же доставили в Ключевскую районную больницу, остальную – в ближайшие дни передадут другим социально значимым объектам, – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

Также силами спасателей МЧС России в течение дня продолжалась расчистка территории районной больницы. Всего за день из поселка было вывезено около 2300 кубометров снега с пеплом. С начала работ эта цифра составляет более семь тысяч кубических метров.

Напомним, о возможном сильнейшем извержении Шивелуча не раз предупреждал камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН. И очень повезло, что «проснуться» гигант решил не в туристический сезон, когда многие беспечные отдыхающие, пренебрегая рекомендациями и предупреждениями, находятся в опасных зонах.

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