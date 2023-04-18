Спустя неделю после извержения Шивелуча в пострадавший район нагрянул губернатор Камчатки

Губернатор Камчатского края в Усть-Камчатском районе. Фото: Telegram-канал @bondarenko_ukmr

Вулкан Шивелуч продолжает извергаться, но уже не так активно, поэтому в близлежащих населенных пунктах устраняют последствия первых сильных пеплопадов. В Усть-Камчатский район с инспекцией приехал губернатор Камчатского края Владимир Солодов. Он проверил, как идут работы по ликвидации пепла, сообщает «Комсомольская правда – Дальний Восток».

Напомним, извержение вулкана Шивелуч началось 11 апреля. Исполин выкинул огромное количество пепловых столбов, которые поднялись на высоту до 12 тысяч метров над уровнем моря, а шлейф растянулся на 500 километров. От пепла больше всего пострадали поселки Ключи, Козыревск и село Майское.

– Накануне (17 апреля) побывал в Усть-Камчатском районе. Мне важно было лично удостовериться в том, что работа по ликвидации последствий пеплопада отлажена, – написал в своем Telegram-канале глава региона.

По его словам, из сел ежедневно вывозят верхний слов снега, который смешался с пеплом. В региональном управлении МЧС отметили, что за прошедшую неделю их специалисты увезли больше 10 тысяч кубометров.

Большое внимание уделяют расчистке территорий социальных учреждений, а также их зданий – спасатели смыли пепел с помощью воды. Приводят в порядок и дороги населенных пунктов и между ними.

– Надеюсь, что циклон ускорит процесс очистки зданий от пепла, – добавил Владимир Викторович.

Особое внимание уделяют дорогам населенных пунктов. Фото: Telegram-канал @bondarenko_ukmr

Важный момент – чистая вода. В поселки доставляют бутилированную воду, так как водозаборы находятся на поверхности земли. Однако есть пять старых скважин, но чтобы к ним подключиться муниципалитету, нужно их отремонтировать. Как заявил заместитель председателя правительства Сергей Миронов, уже известно – для возобновления работы скважин понадобятся два новых километра сетей. Планируется, что уже к осени колодцы начнут функционировать, и тогда катаклизмы не смогут повлиять на качество воды. К слову, в настоящее время местный Роспотребнадзор проводит анализы проб.

Также с жителями района общаются врачи. Как сказал губернатор, специалисты обошли примерно 30% населения пострадавших населенных пунктов. При этом Владимир Солодов хочет «обратиться к федеральному институту пульмонологии, чтобы организовать выезд в Усть-Камчатский район профильных специалистов для их более глубокого обследования».

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