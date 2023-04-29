Двух человек увезли на скорой: во Владивостоке автомобиль на полном ходу протаранил машину

Авария случилась в районе Эгершельда. Фото: Telegram-канал @svodka25.

Из-за невнимательного водителя на Эгершельде во Владивостоке произошло серьезное ДТП. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Как рассказали очевидцы в социальных сетях, случилось все на улице Верхнепортовая. Водитель машины на полном ходу врезался в другой автомобиль, который, судя по кадрам видео, хотел повернуть направо.

По словам приморцев, в автомобиле виновника ДТП находились два ребенка. Двух человек увезли на скорой помощи, еще три – отказались от госпитализации.

Судя по данным онлайн-карт, на улице образовалась пробка, дорога на Верхнепортовой окрашена в красный цвет.

Напомним, что пятничным вечером в столице Приморья произошла другая серьезная авария, но на острове Русский. Как поделились местные жители, на дороге столкнулись Nissan Dualis и Toyota Prius.

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