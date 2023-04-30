В Приморье прокуратура выясняет, почему многодетным семьям выдали земельные участки без транспортной доступности

Ход и результаты расследования находятся на контроле прокуратуры. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Приморье многодетным семьям выдали 190 земельных участков без транспортной доступности. Ни до одного из них нельзя добраться на автобусе, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на прокуратуру Приморского края.

В ведомстве объяснили, что в период с 2014 по 2022 год администрация ЗАТО Фокино предоставила семьям, в которых есть три и более ребенка больше 190 участков. Но вот транспортной инфраструктурой ни один из них не обеспечен.

– С 2014 года орган местного самоуправления мер к обеспечению участков инфраструктурой не принимал, бюджетные средства на указанные цели в необходимом объеме не выделялись. Должностные лица от исполнения своих обязанностей самоустранились, – прокомментировали в пресс-службе прокуратуры Приморского края.

На причастных к этой ситуации лиц завели уголовное дело по статье «Халатность». Такого рода преступление обычно наказывается штрафом до 120 тысяч рублей, либо исправительными работами на срок до одного года, либо арестом на три месяца.

Ход и результаты расследования находятся на контроле прокуратуры. Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала, что во Владивостоке за превышение полномочий арестовали главу Дирекции по строительству Александра Жукова. Мужчину отправили на два месяца в СИЗО, также под стражу заключили его заместителя.

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