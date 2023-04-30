Базу отдыха экс-депутата Госдумы отдадут ВДЦ «Океан» в Приморье

Глава края обсудил технические моменты передачи имущества с министром просвещения. Фото: Максим КАВАЛЕРОВ

Приморскую базу отдыха «Маяк» отдадут в собственность ВДЦ «Океан». Такое решение принял президент России Владимир Путин после обращения губернатора Олега Кожемяко. Глава края также обсудил технические моменты передачи имущества с министром просвещения Сергеем Кравцовым, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

– База «Маяк» на берегу Уссурийского залива была обращена в собственность государства после судебного процесса над прежним владельцем. Считаю решение о передаче «Океану» очень важным. Всероссийский центр сможет принимать еще больше детей для отдыха. В основном это будут ребята из районов Приморья, – заявил Олег Кожемяко.

Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала о том, что на территории лагеря должны были построить здания для комфортного круглогодичного пребывания, а в итоге комплекс не достроен, 28 миллионов рублей недостает в бюджете, а бывший начальник управления капитального строительства Владимир Подложнюк отправится на скамью подсудимых.

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