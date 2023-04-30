80 лучших пловцов выступают от лица Приморья на чемпионате и первенстве России по зимнему плаванию

Участники вышли на старт специально подготовленного в акватории 25-метрового плавательного бассейна на пять дорожек. Фото: Правительство Приморского края

Во Владивостоке на водной станции Тихоокеанского флота с 28 по 30 апреля проходят чемпионат и первенство России по зимнему плаванию. Участниками соревнований приехали из разных уголков страны, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

От лица Приморского края выступают 80 спортсменов из столицы приморья, Артема, Большого Камня, Уссурийска, Находки, Арсеньева и Партизанска. Также на мероприятие прибыли гости из Монголии и Китая и других городов от Калининграда до Сахалина. Россию представят пловцы более чем из 40 регионов.

Для спортсменов подготовили специальный бассейн в 25 метров. В первый день температура воды в Амурском заливе составила +6°C. Специалисты уверяют, это идеальные условия для турнира. Спортсмены соревнуются в нескольких видах программы на дистанциях: 25, 50, 100, 200 и 400 метров вольным стилем, баттерфляем и брассом. 30 апреля стартовали командные заплывы в эстафетах.

Чемпионат проходит в городе впервые. В рамках этих соревнований также состоится «Русский открытый Кубок Тихого океана» и 7-й этап Кубка страны. Организаторы обустроили на водной станции ТОФ стартовый городок с шатрами для спортсменов и судей, сценой и плавучей баней. Поддержать приморскую команду мог любой желающий, вход на протяжении всех трех дней оставался совершенно бесплатным.

Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала, как в феврале этого года на четвертом этапе Кубка России по зимнему плаванию, который прошел в Калининграде, приморские спортсмены завоевали 69 медалей различного достоинства, составив серьезную конкуренцию соперникам из Республики Беларусь, Польши, Германии, а также представителям более 30 российских регионов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Среди моржей Владивостока нет ни одного отрицательного персонажа»

Руководитель «Косатка ДВ» Олег Докучаев - о моржевании и закаливании (подробнее)

Старейший квас Приморья

Выяснилось, в каких регионах употребляют продукцию из нашего края (подробнее)

Мяса много не бывает

«Комсомолка» узнала, как и из чего производят местную колбасу и деликатесы, что лежат на прилавках (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.