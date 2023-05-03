Во Владивостоке состоялся суд над 15-летней школьницей, сломавшей позвоночник семикласснице

Это не окончательное решение суда. Фото: Артем КИЛЬКИН

Во Владивостоке прошел суд над 15-летней школьницей, сломавшей позвоночник ученице седьмого класса. Ей вынесли предварительные ограничительные меры на время расследования. По мнению мамы пострадавшей – очень мягкие. Что может ждать агрессивного подростка – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

– Мы запрашивали меру пресечения на время расследования – домашний арест. Но мама этой девочки с адвокатом и прокурором попросили смягчения наказания. Теперь ей нельзя выходить вечером из дома, пользоваться мессенджерами и общаться с участниками конфликта. На этом все.

Людмила уточнила, что это не окончательное решение суда и все еще впереди. С таким исходом событий на данный момент женщина не согласна, это слишком мягкое наказание за то, что ее ребенок едва не остался инвалидом.

Напомним, школьницы возвращались вместе со дня рождения. Завязался конфликт, плюс на празднике они распивали алкоголь, что тоже сыграло в этой ситуации злую роль. Восьмиклассница стала провоцировать 13-летнюю знакомую, оскорбляла ее родных, а затем, не дождавшись каких-то ответных действий, налетела на свою жертву с кулаками. Все происходящее сняла на камеру толпа зевак, с ними школьницы были знакомы. Но никто не вступился помочь девочке.

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