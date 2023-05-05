Три большие трещины образовались в вулкане Шивелуч на Камчатке после извержения

Фумаролы появились 30 апреля. Фото: volkstat.ru.

Камчатские ученые во время облета вулкана Шивелуч обнаружили три мощные фумаролы (трещина или отверстие, располагающееся в кратерах, на склонах и у подножия вулканов и являющееся источником горячих газов. – Прим. ред.) Подробности – в материале «Комсомольской правды – Дальний Восток».

Как рассказали специалисты Камчатского филиала ФИЦ ЕГС РАН, фумаролы образовались через 19 дней после извержения исполина. Напомним, что ЧП произошло 11 апреля. Во время облета ученым мешала низкая облачность, поэтому им не удалось обследовать состояние активного купола.

Полноценно обследовать вулкан мешала низкая облачность. Фото: volkstat.ru.

– На фото видно, что все озера, реки и леса покрыты слоем пепла. Этим объясняется и цвет водоемов – слегка коричневый и мутный.

Коричневый цвет водоемы приобрели из-за пепла. Фото: volkstat.ru.

Ранее «Комсомолка» общалась с научным сотрудником Тихоокеанского государственного университета Константином Рябинкиным и директором Камчатского филиала федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба РАН» Данилом Чебровым, которые рассказали, есть ли взаимосвязь между извержениями и землетрясениями.

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