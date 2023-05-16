Миллиардер Дмитрий Алексеев купил второй участок в бухте Патрокл

Сделка прошла без каких-либо проблем. Фото: карты VL.Ru.

В Приморье миллиардер и глава DNS Дмитрий Алексеев приобрел еще один участок на Патрокле – территория 25:28:030014:4124, арендованная ООО «Глобал» (собственником которой стала АНО «Открывая море Владивостоку»). Ранее компания планировала построить здесь летнее кафе, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой VL.Ru. Подробности – в материале.

По словам Дмитрия Алексеева, так как ООО «Глобал» – резидент свободного порта Владивосток, то удалось договориться с КРДВ о некорых вещах. Например, проект общегородского пляжа на Патрокле будет больше направлен на благоустройство, а не коммерцию.

Глава DNS добавил, что сделка прошла без каких-либо проблем, между сторонами сложилось рыночное понимание цены и условий.

– Мы с теми, кто так или иначе имеет земельные права на Патрокле, ищем компромиссы, чтобы, с одной стороны, не ущемить их интересы, с другой – не мешать проекту благоустройства пляжа.

Напомним, что первый участок миллиардер выкупил в феврале этого года, однако при заключении сделки возник конфликт. Стоит отметить, что территорию будущей набережной сделали непригодной для многоэтажек.

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