Подозреваемого в двух заказных убийствах Бабакохяна оставили в СИЗО Владивостока

Заседание по продлению меры пресечения состоялось 24 мая в Приморском краевом суде. Фото: Дарья НАУМЕЦ

Бизнесмена и владельца сети стоматологических клиник George Dental Group Армена Бабакохяна задержали еще в 2022 году сотрудники приморских управлений ФСБ и СК по подозрению в заказном убийстве 21-летней давности, после суд отправил бизнесмена под стражу. В конце мая срок ареста подходил к концу, поэтому следователи подали ходатайство о продлении меры пресечения. В среду, 24 мая, Приморский краевой суд поддержал просьбу ведомства, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу органа правосудия.

Криминальная история тянется уже долгое время, даже слишком. По версии следствия, в 2001 году Армен Бабакохян заказал убийство совладельца ныне не существующего ночного клуба «Наутилус» Евгения Киргинцева. Исполнителем стал член «Трифоновской банды» Александр Ясин. Детали стали известны только в апреле 2022 года, видимо, кто-то из выходцев лихих 90-х заговорил.

Спустя пару дней выяснилось, что Бабакохяна подозревают еще в одной «заказухе», на этот раз – учредителя кинотеатра «Москва» Олега Сединко. Предположительно, в 2002 году между мужчинами возникли недопонимания на почве бизнеса, и Армен Георгиевич вновь решил избавиться от конкурента радикальным способом. Весной в подъезде Сиденко прогремел взрыв такой силы, что в доме выбило окна.

В марте 2023-го арестовали и брата Армена – Эдуарда Бабакохяна, главу сети стоматологических клиник George Dental Group. Он за взятку попытался передать брату в следственный изолятор алкоголь и телефон.

В нынешнем мае подходил к концу арест Армена Бабакохяна, поэтому следователь, занимающийся расследованием уголовного дела, обратился с просьбой продлить нахождение под стражей. 24 мая Приморский краевой суд поддержал ходатайство и оставил задержанного в изоляторе еще на три месяца и одни сутки, то есть до 28 августа. К слову, общее количество времени в заключении на обозначенную дату составит 16 месяцев 26 суток.

Также 24 мая состоится заседание и по вопросу продления содержания под стражей бизнесмена Александра Ясина.

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