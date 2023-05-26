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НовостиВладивосток25 мая 2023 23:21

В апелляции отказано: мэра-беглеца Большого Камня оставили на свободе

Приморский краевой суд снова не стал арестовывать мэра Рустяма Абушаева
Павел САХАРОВСКИЙ
Ранее заочный арест отменил Фрунзенский районный суд.

Ранее заочный арест отменил Фрунзенский районный суд.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Приморский краевой суд не удовлетворил апелляцию прокурора и оставил без изменений решение Фрунзенского суда во Владивостоке об избрании меры пресечения мэру Большого Камня Рустяму Абушаеву. Об этом рассказали в пресс-службе учреждения, подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Ранее Фрунзенский районный суд отказал в заочном аресте мэра приморского города. С просьбой об избрании меры пресечения обратился следователь.

– По результатам пересмотра апелляционное представление оставлено без удовлетворения, постановление суда первой инстанции – без изменения и вступило в законную силу, – поделились в пресс-службе Приморского краевого суда.

Напомним, ранее суд также отменил заочный арест главы города.

Еще в марте Рустяма Абушаева обвинили в незаконном участии в предпринимательской деятельности по статье 289 УК РФ. Сторона обвинения считает, что глава Большого Камня и другие чиновники предоставили участки в поселке Ключевой на полуострове Де-Фриз якобы инвалиду и ветерану труда. А позже обнаружилось, что земля стоимостью 54 миллиона оказалась в собственности третьих лиц и использовалась для личных целей.

В феврале фотография Рустяма Абушаева из зоны спецоперации появилась в социальных сетях.

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