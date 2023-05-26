В апелляции отказано: мэра-беглеца Большого Камня оставили на свободе

Ранее заочный арест отменил Фрунзенский районный суд. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Приморский краевой суд не удовлетворил апелляцию прокурора и оставил без изменений решение Фрунзенского суда во Владивостоке об избрании меры пресечения мэру Большого Камня Рустяму Абушаеву. Об этом рассказали в пресс-службе учреждения, подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Ранее Фрунзенский районный суд отказал в заочном аресте мэра приморского города. С просьбой об избрании меры пресечения обратился следователь.

– По результатам пересмотра апелляционное представление оставлено без удовлетворения, постановление суда первой инстанции – без изменения и вступило в законную силу, – поделились в пресс-службе Приморского краевого суда.

Напомним, ранее суд также отменил заочный арест главы города.

Еще в марте Рустяма Абушаева обвинили в незаконном участии в предпринимательской деятельности по статье 289 УК РФ. Сторона обвинения считает, что глава Большого Камня и другие чиновники предоставили участки в поселке Ключевой на полуострове Де-Фриз якобы инвалиду и ветерану труда. А позже обнаружилось, что земля стоимостью 54 миллиона оказалась в собственности третьих лиц и использовалась для личных целей.

В феврале фотография Рустяма Абушаева из зоны спецоперации появилась в социальных сетях.

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