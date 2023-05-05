Отказано: громкое дело мэра-беглеца Большого Камня получило продолжение

Решение вынес Фрунзенский районный суд. Фото: администрация Большого Камня.

Во Владивостоке Фрунзенский районный суд отказал в заочном аресте мэра Большого Камня Рустяма Абушаева. Информацию подтвердили в пресс-службе суда. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Как поделились представители ведомства, следователь обратился в суд с просьбой избрать главе меру пресечения – заключение под стражу, однако в удовлетворении ходатайства было отказано.

Напомним, что еще в марте Рустяма Абушаева обвинили в преступлении, предусмотренном статьей 289 УК РФ (незаконное участие в предпринимательской деятельности). Гособвинение считает, что чиновники предоставил участки в поселке Ключевой на полуострове Де-Фриз якобы инвалиду и ветерану труда. А позже обнаружилось, что земля стоимостью 54 миллиона оказалась в собственности третьих лиц – для личных целей.

Спустя некоторое время фото главы Большого Камня из зоны СВО вместе с сослуживцем появилось в социальных сетях. Ранее 26 апреля заочный арест мэра отменил Приморский краевой суд.

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