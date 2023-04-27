Не под арестом, но все еще в федеральном розыске. Что происходит с главой приморского города

Рустям Абушаев. Фото: Telegram-канал @abushaevrustiam

Заочный арест мэра Большого Камня Рустяма Абушаева отменен Приморским краевым судом и отправлен на пересмотр в суд первой инстанции – Фрунзенский. Мотивацией стали нарушения, какие именно, в пресс-службе госоргана пока не готовы уточнить. Заседание прошло вечером 26 апреля, выяснила «Комсомольская правда – Владивосток».

Напомним, Рустям Абушаев обвиняется в земельных махинациях, которые он начал проворачивать в 2019 году, будучи главой Надеждинского района. В СИЗО уже находятся предполагаемые соучастники афер – бывший заместитель главы муниципалитета Александр Султанов и заместитель мэра Уссурийска Максим Стефанко, который ранее занимался земельными делами в упомянутом районе.

Гособвинение считает, что чиновники предоставили участки в поселке Ключевой на полуострове Де-Фриз якобы инвалиду и ветерану труда. А позже обнаружилось, что земля стоимостью 54 миллиона оказалась в собственности третьих лиц – для личных целей.

Подобная деятельность, отметили в Следственном управлении Следственного комитета РФ по Приморскому краю, длилась до 2021 года.

Также правоохранители выяснили, что с 2015-го по 2022-й Абушаев занимался бизнесом, хотя руководителям муниципалитетов подобная деятельность запрещена законом.

В итоге Рустям Саитович подозревается в мошенничестве по части 4 статьи 159 УК РФ, а также в предпринимательстве в обход законодательства по статье 289 УК РФ.

Всего за день до обыска в квартире главы города, 15 марта, Абушаев отправился отпуск. Вскоре выяснилось – он отправился в зону СВО, позже даже фотография с подтверждением появилась. Фрунзенский районный суд заочно арестовал мэра, его объявили в федеральный розыск.

Вечером в среду, 26 апреля, Приморский краевой суд отменил решение об аресте, мол, в документах были обнаружены нарушения. Теперь первая инстанция должна пересмотреть решение и, возможно, выбрать новую меру пресечения. К слову, в том числе это вновь может быть заключение под стражу. Только станет это известно уже в мае.

Также добавим, что отмененное решение совсем не означает, что Рустям Абушаев пропал из списков федерального розыска.

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