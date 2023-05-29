Дальнейшая судьба тигра пока неизвестна. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Приморье инспекторы охотнадзора продолжают искать тигра, который едва не загрыз девушку в районе села Раковка. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Как рассказали корреспонденту редакции, после того, как тигр напал на Дарью, он вместе с другой своей добычей ушел в лес. Узнав о случившемся, специалисты выехали на место происшествия. На сегодняшний день, 29 мая, хищник все еще не обнаружен. Его поиски осложняет отсутствие видимых следов.

Остается открытым самый главный вопрос – какова дальнейшая судьба амурского тигра? Планируют ли его в другое место, еще дальше от людей, как это сделали в марте с хищником, который терроризировал жителей трех районов Приморья.

– Решение, что с ним делать, будет принято, если его обнаружат, – ответили редакции.

В пресс-службе ведомства добавили, что на данном участке не было отмечено тигров, также обращения от местных жителей не поступали.

Мы также обратились к генеральному директора центра «Амурский тигр» Сергею Арамилеву.

– В этом лесу всегда обитали тигры. Рядом с Раковкой находится Уссурийский заповедник – традиционная территория обитания диких животных, в том числе и полосатых хищников.

Напомним, что редкий полосатый хищник напал на девушку недалеко от села Раковка Уссурийского городского округа. По одной из версий она вместе с супругом отправилась в приморскую тайгу, чтобы найти свою собаку, однако вместо своего питомца она повстречала тигра. Однако некоторые приморцы предполагают, что семейная пара оказалась в лесу случайно.

Сейчас пострадавшая находится в Уссурийской городской больнице, по словам врачей – у нее состояние средней тяжести.

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