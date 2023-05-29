Ученый с Камчатки объяснил, ждать ли новое извержение вулкана Шивелуч после подъема пепла

Высота пеплового столба достигла 3500 метров. Фото: принтскрин видео.

Днем 27 камчатские ученые зафиксировали подъем пепла со склона вулкана Шивелуч, из-за чего исполину присвоили оранжевый код авиационной опасности. Старший научный сотрудник лаборатории геодезии и дистанционных методов исследований Института вулканологии и сейсмологии ДФО РАН Дмитрий Мельников объяснил, ждать ли жителям полуострова новое извержение. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Дальний Восток».

По словам ученого, подъем пепла не говорит о том, что исполин вновь готовится к извержению. Дело в том, что серый «снег» подняло со склона сильным ветром.

– Цвет опасности вулкана меняется за счет наличия пепла. Это лишь код для авиации.

Пепловой шлейф, который зафиксировали учены, распространился на восток Камчатки, в сторону Берингова моря. При усилении ветра он может осесть в поселках Быстринского, Мильковского и Усть-Камчатского районов.

Напомним, что специалисты рассказывали, опасны ли выбросы пепла для людей, а также о том, связаны ли извержения вулкана и землетрясения.

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