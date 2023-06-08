Дорога колом: серьезные пробки сковали улицы Владивостока

Почти все дороги окрашены в красный. Фото: Дарья НАУМЕЦ

Мощный дождь обрушился на Владивосток в четверг, 8 июня. Почти все районы города в прямом смысле ушли под воду: машины погрузились в ливневое «море» почти по крыши, пострадал и автобус с людьми, а на одной из улиц образовался водоворот. Но не только эти неприятности застали автомобилистов, ведь из-за непогоды в городе образовались пробки. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Почти все дороги города окрашены в бордовый и красный цвета. Сложная обстановка наблюдается на многих участках: от остановки «Цирк» до Площади Борцов Революции, от Гоголя до кольца на Инструментальном заводе, затор также наблюдается на Первой и Второй Речке.

Пробки достигли максимального балла. Фото: скриншот

Из-за непогоды также подскочили и цены на такси, о чем мы писали ранее.

Подробнее о последствиях дождя можно прочитать в нашем отдельном материале.

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