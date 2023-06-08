Захлестнуло по фары: настоящая река разлилась в одном из районов Владивостока

Фуры прорываются сквозь образовавшиеся реки. Фото: скриншот из видео.

Аномальное количество осадков, выпавшее в четверг, 8 июня, во Владивостоке, затопило почти весь город. Крупные районы дальневосточной столицы уже оказались под водой вместе с автомобилями и общественным транспортом, людей приходится высаживать чуть ли не в образовавшихся «озерах». В районе «Зеленого острова» на Чуркине вдоль торгового центра разлилась настоящая река, которую с трудом преодолевают даже большегрузы. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Местные социальные сети пестрят фото и видео с разных районов города. Один из видеороликов снят автомобилистом в районе «Зеленого острова». Это то самое место, которое во время сильных дождей затапливает почти сразу. И этот раз, конечно же, не стал исключением. Вот только сегодня ситуация сложилась на порядок хуже, чем в предыдущие циклоны.

По крайней правой полосе легковые автомобили вообще стараются не ехать – есть вероятность, что машину сразу же затопит. Осмеливаются двигаться по этой части дороги только фуры, но и для них этот путь непрост. Вода захлестывает габаритный транспорт по самые фары, остальные участники движения жмутся к левой части трассы и к леерным ограждениям.

Ущерб, нанесенный жителям дальневосточный столицы, пока оценить сложно. По кадрам из сети ясно, что циклон, пришедший во Владивосток, уже доставил немало проблем горожанам. Страдают не только автомобилисты, но и пешеходы, которые вынуждены добираться до дома по колено в воде. Те, кому посчастливилось втиснуться в общественный транспорт, тоже едут по щиколотку в воде.

Ранее мы уже сообщали, что разбушевавшаяся стихия – это еще не самое худшее, что ждет приморцев. Как поделилась главный редактор портала «Примпогода» Марина Парфенова, осадки усилятся в ночь на 9 июня, а утром ожидается их пик.

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