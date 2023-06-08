Водопады в подъездах: мощный ливень проник в многоэтажки Владивостока

Ливень проник в дома. Фото: принтскрин видео.

Во Владивостоке 8 июня выпало аномальное количество осадков. Сначала дождь затопил дороги города, а затем принялся за дома. В многоэтажке на улице Башидзе, 5, в подъезде образовался настоящий водопад. Вода мощным потоком льется по этажам и стекает по лестницам, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Коридоры в этом доме полностью залило водой, выйти из квартир невозможно. Да и зайти в них задача не из легких, за порог тут же бегут грязные ручьи. По данным Единой дежурной диспетчерской службы Владивостока, к восьми часам вечера выпало около 73 миллиметров осадков. Местные жители ждали непогоду 9 июня, но ливень обрушился раньше, последствия страшные.

Поваленные деревья, затопленные автомобили и маршрутки. Людям пришлось добираться домой по пояс в воде. Но даже среди всего этого апокалипсиса нашлись те, кто успевал юморить. Так, местные жители устроили фотосессию с зонтиком на фоне потопа.

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