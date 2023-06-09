Вода почти по пояс, откачивают насосами: как выглядят затопленные кафе в центре Владивостока

Вода течет со всех сторон. Фото: КП – Владивосток

Жители Владивостока все еще страдают от дождя, который приносит массу неприятностей. От ливня пострадали не только дороги, но и здания. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В пятницу, 9 июня, из-за дождя оказалось залито одно из кафе приморской столицы. По словам сотрудников, накапало примерно метр воды, в магазине по соседству – всего по щиколотку. Работникам заведения пришлось откачивать воду насосами.

– Течет сверху с двери и все вниз.

По словам сотрудников, уровень воды достигает метра. Фото: КП – Владивосток

Напомним, что из-за сильного ветра в центре Владивостока рухнул фонарь на Семеновской, который задела фасадная занавеска. Столб уже убрали, однако почить его смогут только после того, как улучшится погода.

Из-за ливней разрушаются дороги не только городские дороги, но и краевые. Из-за паводков жители села Садовое оказались отрезаны от транспортного сообщения.

Обстановка в центре города. Фото: КП – Владивосток

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

И только море воды: владивостокцы не падают духом во время сильного дождя

Жители Владивостока ищут позитивное в мощном ливне (подробнее)

Смытый асфальт, блэкаут района, аномальное количество осадков: что произошло во Владивостоке в ночь с 8 на 9 июня

За сутки во Владивостоке выпало 106 миллиметров осадков при месячной норме 104 (подробнее)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Профессия – угольщик

О сложности работы в одном из самых огромных предприятий Дальнего Востока (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.