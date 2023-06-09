Из-за сильного ветра в центре Владивостока рухнул фонарный столб

О случившемся рассказали в социальных сетях. Фото: принтскрин видео.

Непогода до сих пор продолжает приносить неприятности жителям Владивостока. Помимо пробок и луж, которые возникают из-за дождя, сильный ветер разрушает городские объекты. В центре приморской столицы пострадал один из фонарных столбов. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Кадрами случившегося очевидцы поделились в социальных сетях. Произошло все на Семеновской. Из-за сильного ветра начала развиваться фасадная занавеска. Она задела фонарный столб, часть которого в итоге поломалась. Чудо, что он не упал именно в тот момент, когда рядом с ним пробегали парни.

В пресс-службе МУПВ «ВПЭС» корреспонденту «Комсомолки» рассказали, что столб уже убрали, восстанавливать его будут тогда, когда улучшится погода.

Как добавили в администрации города, собственник здания закрепил низ фасадной занавески, на крышу людей не посылает, так как в данной ситуации это не безопасно.

Напомним, что подобная ситуация произошла во Владивостоке минувшим днем, однако ее причиной стали не погодные условия. По какой причине фонарь рухнул на землю, не известно. В мэрии предполагают, что это могло произойти из-за вандалов.

И несмотря на сильный ветер и ливень, жители и гости приморской столицы не отчаиваются и даже в такой обстановке находят повод для веселья.

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