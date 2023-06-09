И только море воды: владивостокцы не падают духом во время сильного дождя

Несмотря на непогоду, люди стараются сохранять бодрость духа. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Владивосток вторые сутки уходит под воду из-за сильного ливня, обрушившегося на город в четверг, 8 июня, и продолжившегося в пятницу. Несмотря на затопленные улицы, автобусы и дома, а также прочие неприятности, жители не отчаиваются – они передвигаются с пакетами на ногах и устраивают фотосессии , поют песни под гитару и выходят на пробежку. «Комсомольская правда – Владивосток» собрала забавные видео, которые люди публикуют в социальных сетях. Призываем не падать духом и присылать нам позитивные моменты, которые вы нашли в днях, наполненных непогодой.

«И только море воды, и только море омывает этот город со всех его трех сторон» – строчки, известные каждому приморцу из песни владивостокского исполнителя Ивана Панфилова, и эти же строчки напевают жители Владивостока под аккомпанемент гитары и дождя. Теперь, видимо, «море-океан» и внутри самой столицы Приморья.

И тут действительно нужно сохранять оптимизм и позитив, ведь осадки продлятся минимум до 10 июня, до субботы действует штормовое предупреждение. Только за прошедшие сутки уже выпало 110 миллиметров осадков (в 7 часов утра было 106), превысив месячную норму. Днем 9-го и ночью 10-го на юге и востоке региона ожидаются сильные дожди – за 12 часов и менее может выпасть до 49 миллиметров осадков, а в некоторых ожидается и вовсе больше 50 миллиметров за такой же короткий срок. При этом в отдельных районах бушует гроза. Ветер разгоняется до 18 метров в секунду, а на побережье порывы достигают 23 метров в секунду.

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