Ливень во Владивостоке топит элитные новостройки и микрорайоны

Машинам приходится пересекать дождевые моря. Фото: принтскрин видео.

Обрушившийся на Владивосток 22 июня дождь продолжает затапливать дороги и улицы города. В социальных сетях жители различных микрорайонов поделились кадрами ливневых морей в своих дворах. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Как рассказали местные жители, затопило двор одной из элитных новостроек города на Аксаковской, 3в. На кадрах ролика видно, что машинам приходится пересекать лужи, чтобы выехать из придомовой территории.

Во власти непогоды также оказался и микрорайон Патрокл. В ролик попали Сочинские водопады, о которых уже писала «Комсомолка». Также видно, как возле строящегося здания стекают потоки воды по грунтовой дороге.

Напомним, что мы писали отдельный материал с последствиями непогоды, которая обрушилась на приморскую столицу.

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