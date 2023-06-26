Начались проблемы с дыханием: морякам, оставшимся на судне Beks Force, потребовалась помощь врачей

Фото: onur benzet/MarineTraffic.com.

Трех моряков с судна Beks Force, на котором произошел пожар 16 июня вблизи Находки, доставили в больницу на буксире «Светломор-3». Об этом заявил председатель Дальневосточной региональной организации Российского профсоюза моряков Николай Суханов, сообщает ТАСС. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

По словам Николая Суханова, утром в понедельник с борта иностранного судна трех человек доставили в больницу Находки, где им провели обследование. Моряки пожаловались на проблемы с дыханием. Один из механиков, который ранее поступил в медучреждение, по-прежнему находится в реанимации, второй поправился и отправился в Манилу.

Напомним, что судно загорелось в 85 километрах южнее от Находки. Судно Beks Force направлялось в сторону Восточного порта, однако неожиданно машинном отделении вспыхнуло пламя. Два моряка получили ожоги различной степени тяжести.

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